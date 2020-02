SÉCURITÉ PUBLIQUE : de nouveaux commissaires de la région prêtent serment (vidéo)

Sous la supervision du chef du service régional de sécurité publique, El Hadj Becaye DIARRA, la nouvelle commissaire de l’île et son adjoint, ceux de ROSSO, RICHAR-TOLL, le commandant du corps urbain et le chef de la brigade des stupéfiants ont prêté serment, mardi, à la barre du tribunal régional. C’est la seconde fois que ce cérémonial au profit de jeunes commissaires et d’officiers de police en service dans la zone nord, est organisé. « C’est un impératif dans le cadre de leur fonction », a rappelé M. DIARRA, commissaire central de la ville. « La police est un service public au service du public », a-t-il indiqué en invitant les populations à collaborer avec elle pour relever le défi de la sécurité. Il a invité les officiers au « respect de la dignité humaine et de son amour propre », à faire preuve de disponibilité et d’ouverture. « Nous tendons nos mains, nous ouvrons nos portes en sachant que rien ne peut se faire sans l’accompagnement du public », a conseillé le commissaire divisionnaire.