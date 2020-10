SERRP – GESTION DES PLAINTES : l’ADM outille les points focaux des commissions (vidéo)

D’optique de renforcer l’efficacité du dispositif de gestion des plaintes mis en place dans le cadre du SEERP, un séminaire de renforcement de capacité a été organisé au bénéfice des ponts focaux. Une première journée avait ciblé les équipes de l’Agence de Développement municipal (ADM), du WACA et du PPCS pour une mise à niveau des connaissances sur le fonctionnement des outils de traitement. L’atelier préparatoire avait permis d’initier les acteurs sur l’outil Kobo-Toolbox d’une part et d’adapter la fiche de réclamation aux plaintes les plus récurrentes et de veiller à ce que les acteurs chargés du suivi aient une même compréhension du fonctionnement des outils et de la procédure de traitement des réclamations. La deuxième journée, tenue mercredi, a associé les présidents et points focaux des commissions de gestion des plaintes. Ces derniers ont été capacités dans la collecte et la transmission des plaintes à partir des smartphones acquis à cet effet. Mme DIOP, Marie Solange NDIONE, spécialiste en sauvegarde sociale à l’ADM revient sur les enjeux du processus.