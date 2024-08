SERRP : lancement d’un programme d’autonomisation des jeunes sinistrés de la Langue de Barbarie

Cent (100) jeunes sinistrés de la Langue de Barbarie, bénéficiaires du programme Projet de Relèvement d’Urgence et de Résilience (SERRP), sont enrôlés dans un programme de formation sur les nouveaux métiers. Les sessions sur la couture, la coiffure, la pâtisserie, la gestion des déchets, la sérigraphie, l’art manuel et la teinture sont délivrées par le Centre de Formation Professionnelle (CFP) de Saint-Louis.



L'initiative lancée hier mardi vise à autonomiser les jeunes impactés de l'avancée de la mer et à lutter contre la tentation dangereuse de la migration clandestine, Elle entre dans le cadre du programme socio-économique "Formation, Apprentissage aux nouveaux métiers et insertion socioprofessionnelle des jeunes issus de la Langue de Barbarie, de Diougop et environs (FAIS)".



En 2023, un programme similaire avait permis de former une première cohorte de jeunes filles et garçons de Diougob en couture, coiffure et en BTP.