SERRP : les acteurs planchent sur l'état d’avancement des travaux et le guide du déplacé - vidéo

Les parties prenantes du Projet de Relèvement d’Urgence et de Résilience à Saint-Louis (SERRP) sont réunies jeudi à l’occasion d’un atelier de partage organisé par l’Agence de Développement municipal (ADM). Cette rencontre a été mise à profit pour présenter le Guide du Déplacé du SERRP et renforcer la communication sur la mise en œuvre du Plan d’Actions de Réinstallation (PAR) des populations établies sur la bande des 20 mètres dans la Langue de Barbarie ». « Ce document va susciter l’adhésion de tous les acteurs en vue d’une meilleure implication au projet », a soutenu Awa NDIAYE, responsable de la cellule environnementale et sociale à l’ADM. « Son usage va encourager une meilleure compréhension des modalités d’exécution du programme et une meilleure exploitation des infrastructures », a-t-elle ajouté.