SOCIAL : Sokhna Ndiaye FAYE gâte les enfants de BANGO (Vidéo & Photos)

« C’est un geste symbolique pour soutenir mon époux, dont l’engagement pour l’amélioration des conditions de vie des populations de Saint-Louis, n’est plus à démontrer », a indiqué Mme FAYE en marge la communion empreinte de convivialité. « J’ai commencé par BANGO parce que j’habite, ici. L’année prochaine, nous tenterons de d’élargir notre initiative pour que les enfants des autres quartiers de la ville puissent en bénéficier », a-t-elle ajouté.



« Nous donnons une part prépondérante aux femmes et aux enfants dans nos actions sociales parce que ces deux souches sont le socle de notre société », a-t-elle expliqué.



Poursuivant, Mme FAYE confie que « c’est avec beaucoup de plaisir que nous cherchons à provoquer la joie dans le cœur des enfants. Certains dont les parents sont démunis n’ont sûrement pas la chance de recevoir des cadeaux. Ce message de partage et de solidarité et l’unique sens de cette initiative ».



A la joie vive des mômes comblés, s’ajoute la satisfaction des parents mobilisés à la cérémonie de réception des cadeaux dans la demeure de l’édile de Saint-Louis. Ces derniers magnifient un unième geste noble de la première dame de Saint-Louis au profit des habitants de ce village.



« Nous ne pouvons traduire en mots l’expression exacte de notre gratitude envers à elle. Ce beau geste spontané traduit la marque d’affection, d’attention et de considération qu’elle voue aux populations de BANGO », a déclaré Khaydouma DIOP, la présidente du mouvement And Falaat Macky SALL.



En magnifiant la pertinence différentes activités bénévoles entreprises par l’épouse du ministre de la l’hydraulique et de l’assainissement, elle a transmets à la bienfaitrice, les vifs remerciements de bénéficiaires.



« À travers cette générosité désintéressée, elle soutient le président de la République et renforce l’adhésion des populations locales à la vision du Chef de l’État. Nous pouvons lui dire sans ambages qu’avec cette dynamique solidaire, la réélection de Macky SALL en 2019 sera assurée », proclame Pape KONE, membre du mouvement.



►►► Suivez le film de la remise, les réactions de Sokhna Ndiaye FAYE et les impressions de bénéficiaires …