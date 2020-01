SONKO - KHALIFA SALL : " Macky SALL, la cible commune ... "

Le président de Pastef/Les patriotes, Ousmane Sonko, a reçu ce vendredi la visite du leader de la coalition Taxawu Sénégal, Khalifa Sall.



Une visite de courtoisie qui a été hautement saluée par le député. “C’est avec bonheur que nous vous recevons ici. Nous ne sommes pas dans la logique de faire des coalitions juste pour des alliances mais des coalitions pour permettre au pays de prendre un bon départ”, a dit Ousmane Sonko à Khalifa Sall.



Et de poursuivre : “Nous au Pastef, on a qu’un seul adversaire, une seule cible et il se nomme Macky Sall. Il n’est pas bon pour le Senegal”.



Par ailleurs, le leader de Pastef a lancé un appel aux militants des deux camps à l'union des forces. Car, assure-t-il, “Khalifa, c’est mon grand frère et on est ouvert pour voir ensemble des perspectives pour le pays”.



Avec Seneweb