SUICIDE DU MAJOR MBAYE À PIKINE : Sa famille témoigne

Il se nommait Maguette Mbaye. On l’appelait Ricky Mbaye. Il était polygame. En 2019, il devait prendre sa retraite de la gendarmerie. Lundi dernier à Pikine, il gare sa voiture sur le côté, prend son arme et se donne la mort.



Dans L’Observateur de ce mercredi, son gendre témoigne. Ce dernier est réputé proche du défunt, selon le journal. Il révèle que l’une des épouse du gendarme a donné l’alerte deux jours avant le drame. Lui signalant que «le Major est encore très agité».



«Quand cela lui arrive, il gesticule et ne cesse de parler, tenant des propos souvent incompréhensibles, raconte le gendre du défunt. J’ai alors rassuré son épouse et continué mon boulot. Elle est revenue me dire que Major Mbaye est sorti brusquement de la maison pour une destination inconnue. Je l’ai alors appelé au téléphone avec insistance, il n’a pas décroché. N’empêche, on n’était pas inquiets. Hélas, vers 17 heures, lundi, la nouvelle faisant étant du suicide d’un homme de forte corpulence nous est parvenue.»



C’était Major Mbaye. Son gendre affirme qu'il était dépressif. Il lui arrivait de menacer «d’ouvrir le feu sur les gens». Dans des situations comme cela, ses anciens collègues intervenaient pour l’interner à l’Hôpital Principal. «La gendarmerie ne l’a jamais lâché. Toute la famille peut en témoigner», martèle la source de L’Observateur.



Cette dernière croit savoir que les ennuis du Major Mbaye ont commencé à son retour d’une mission en Côte d’Ivoire, il y a un peu plus de cinq ans. «Il a perdu une forte somme d’argent constitué de ses primes et autres économies. Cela l’a beaucoup affecté et il a commencé à plonger dans la dépression, révèle le gendre du défunt. N’empêche, il n’était pas fauché. (…) Il avait beaucoup de biens immobiliers et un parc automobile fourni. On a jamais pensé qu’il en arriverait là.»



Selon L’Observateur, Major Mbaye sera inhumé ce mercredi à Touba, après la levée du corps à l’Hôpital général de Grand-Yoff (Hoggy).



