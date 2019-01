SYTJUST : Grève totale de 48 heures ce mardi

Le Syndicat des Travailleurs de la Justice (SYTJUST), dans une note parvenue à notre rédaction, a décrété un débrayage ce lundi 7 janvier 2019, à partir de 11h et une grève totale de 48 heures renouvelable du mardi 8 au mercredi 9 janvier 2019, pour exiger du gouvernement le respect de ses engagements et des termes du protocole d'accord du 17 octobre qu'il a signé.



Selon la même source, le SYTJUST a par ailleurs renvoyé sine die la marche pacifique qu'il voulait organiser ce mardi 8 janvier 2019 à la demande de certains sages et notabilités de la République qui ont offert leurs bons offices pour le dénouement de la crise du secteur de la Justice.