Saccage de l'Agence de la SENELEC : " les travailleurs ont gardé leur dignité et leur esprit de patriotisme" (syndicat)

Venu à Saint-Louis pour ’’réconforter’’ ses camarades, Aïdara a dénoncé ces actes de ’’vandalisme’’, soulignant que des travailleurs ont subi ’’un traumatisme, avec les jets de pierres et autres à l’intérieur de leur outil de travail’’. Il a ajouté que malgré tout, ’’les travailleurs ont gardé leur dignité et leur esprit de patriotisme, car dès le lendemain, ils sont venus au travail et ont même nettoyé les débris, pour permettre à la clientèle d’avoir accès aux locaux de la SENELEC’’. Habib Aïdara a rappelé que la Senelec est un bien public.

’’Les installations mises en place par la SENELEC, appartiennent aux populations et que ces dernières doivent faire preuve de retenue pour éviter de détruire le bien public, qui n’est rien d’autre, que l’argent du contribuable sénégalais’’, a soutenu le syndicaliste.