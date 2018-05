Saint-Louis : En pleine mer, des pêcheurs adressent ce message au Président Macky SALL (vidéo)

Dans cette vidéo amateur remise, mardi, à NDARINFO, un pêcheur filme la dangereuse traversée de la brèche. On y voit une de groupes pirogues qui tentent difficilement de franchir la ligne meurtrière. Certaines propulsées par les vagues ont failli chaviré. « Nous sommes de citoyens sénégalais. Nous vous prions de venir nous aider », disent-ils. « Voici les dans lesquelles nous travaillons », ajoute le pêcheur qui montre un groupe d’hommes debout sur l’embarcation. Le canal de délestage creusé en octobre 2017 a fait plus de 200 morts. Depuis, plusieurs projets de dragage ont été annoncés sans réalisation. À cela, s’ajoute la signature encore non effectuée des accords de pêche annoncée à Saint-Louis par le ministre Oumar GUEYE. Regardez !