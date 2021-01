Saint-Louis : 11 cas de Covid en une journée

La montée de la Covid-19 à Saint-Louis n'est plus à prouver. Plusieurs cas de décès ont été notés dans la vieille ville depuis le début de la seconde vague. Ce, matin, le bulletin épidémiologique du ministère de la santé fait état de 11 cas communautaires. La capitale du nord enregistre l'un des taux les plus importants au plan national. Les chiffres se présentent comme suit :



Sur 1540 tests réalisés, 192 sont revenus positifs au coronavirus soit un taux de positivité de 12,47 %. Il s’agit de 47 contacts suivis, 1 cas importé (AIBD) et 144 cas issus de la transmission communautaire. 92 patients ont été testés négatifs et déclarés guéris. 23 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. Cinq nouveaux décès liés à la Covid-19, enregistrés.

À ce jour, le Sénégal compte 20156 cas positifs dont 17782 guéris, 433 décès et 1940 encore sous traitement.



