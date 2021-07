Saint-Louis : 67 cas testés positifs en une semaine

La région de Saint-Louis a enregistré en l’espace d’une semaine 67 nouveaux cas testés positifs au coronavirus dont 38 cas dans le District sanitaire de Saint-Louis. Malgré ces chiffres jugés alarmants, les mesures barrières ne sont toujours pas respectées par une bonne frange de la population de la capitale du Nord.



Les masques ne sont pas portés au niveau des lieux de grands rassemblements. La situation devient de plus en plus alarmante à Saint-Louis en ce qui concerne la pandémie de la Covid-19 au vu de la recrudescence des cas positifs au coronavirus. En effet, la région a enregistré 67 cas positifs rien qu’en l’espace d’une semaine notamment pour la période allant du 7 au 14 juillet 2021. Le plus grand nombre de cas testés positifs est noté au niveau du District sanitaire de Saint-Louis qui comptabilise à lui seul 38 cas sur les 67 cas enregistrés dans la région. Il est suivi du District de Podor qui a enregistré 11 cas, et 9 cas à Richard Toll, 7 cas à Pété, 1 cas à Dagana et 1 autre cas à Aéré Lao.



Une situation qui, bien qu’alarmante, semble apparemment ne pas inquiétée du tout, les populations de la vieille ville. Ces dernières continuent toujours d’ailleurs de banaliser le respect des mesures barrières de lutte contre la pandémie de la Covid-19. Beaucoup d’entre elles ne portent toujours pas de masques. Le constat est fait au niveau des marchés qui sont tout le temps bondés de monde, mais dans les bus et autres véhicules de transport en commun et même au niveau des grands-places ou de tout autre lieu de grand rassemblement.



A ce rythme, beaucoup de citoyens saint-louisiens craignent des débordements au niveau des différents Centres de Traitement des épidémies (CTe) de la Région Médicale de Saint-Louis.



YVES TENDENG