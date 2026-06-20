Saint-Louis : 70 millions de FCFA de produits prohibés détruits

La gendarmerie de Saint-Louis a procédé, mercredi, à l'incinération de deux tonnes de produits prohibés saisis, lors d'une opération menée par la section de recherches de Saint-Louis, en collaboration avec les brigades territoriales et compagnies de Saint-Louis et Podor.





L'opération s'est déroulée à la décharge de Gandon, à quelques kilomètres de Saint-Louis. Le lot détruit était composé de chanvre indien, de faux médicaments vendus sur le marché noir, ainsi que de décodeurs et câblo-distributeurs pour signal audiovisuel, pour une valeur estimée à 70 millions de francs CFA.





«En brûlant ces produits dangereux, nous retirons du marché ce qui pourrait à l'avenir constituer un danger pour la santé des populations», a déclaré le lieutenant-colonel Abdoulaye Mbodj Ndiaye, commandant de la section de recherches de Saint-Louis, pour qui ces saisies représentent «un manque à gagner énorme pour l'État du Sénégal».





Le commandant a profité de l'occasion pour lancer un appel à la population : «Pour que ces trafiquants et malfaiteurs soient anéantis, que la santé des populations et les emplois puissent être préservés, nous avons besoin d'une meilleure collaboration avec les forces de sécurité». La majorité des saisies ont été réalisées à Saint-Louis, le reste dans le secteur de Louga, entre fin 2025 et début 2026.





Venu représenter le gouverneur de région, l'adjoint au préfet du département de Saint-Louis, Abdoukhadre Dieylani Ba, a salué «l'excellent travail abattu et les résultats obtenus par la gendarmerie», une activité qu'il a qualifiée de s'inscrire «dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée». «L'État reste résolument engagé dans la lutte contre la criminalité, les trafics de stupéfiants et autres produits interdits», a-t-il assuré.





La brigade des sapeurs-pompiers, le service régional du Commerce et la Société nationale de gestion des déchets (Sonaged) ont également pris part à la séance d'incinération.





MS/NDARINFO.COM



