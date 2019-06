Saint-Louis : Aminata Mbengue NDIAYE invite les pêcheurs à respecter le port du gilet (vidéo)

La ministre de la Pêche et de l’Économie maritime a présenté, samedi, les condoléances du gouvernement aux familles de 5 pêcheurs disparus de Goxu Mbacc. Accompagné par son collègue maire de Saint-Louis Mansour FAYE et des membres de l’administration territoriale, Aminata Mbengue NDIAYE a exprimé sa solidarité envers les familles éplorées et prié pour le repos de leurs âmes au paradis. La ministre a souligné les efforts consentis par l’État pour soutenir le secteur en invitant les jeunes pêcheurs à respecter du port du gilet de sauvetage. « Ce n’est pas une sécurité garantie mais, cela pas prévenir d’éventuels drames mortels », a-t-elle dit