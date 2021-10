Saint-Louis : BP lance un programme de soutien et d’accompagnement des jeunes et femmes

La nouvelle démarche lancée ce matin et dénommée "EntrepreNDAR" vise à "contribuer à l’amélioration de la qualité de vie, à l’autonomisation des femmes et des jeunes et à la croissance des entreprises locales". Dans cette optique, des agences gouvernementales d’appui à l’emploi des jeunes seront mises à contribution, à coté de l’incubateur de l’Université Gaston Berger de Saint-Louis. Le programme mis en œuvre par "Concree" prévoit d’apporter un impact positif sur les activités de la région en créant des opportunités pour les entrepreneurs locaux. Ainsi, en plus de ses interventions dans les domaines du sport, de l’éducation et de la santé, British Petrolum (BP) exprime sa volonté de renforcer l’écosystème de support et d’appui au service des entrepreneurs.