Saint-Louis : Cérémonie de prières et d'hommages à Serigne Abdoul Majib Diop (rta), ce mardi 14 juin 2022

L'œuvre et la vie de l'ancien imam Ratib de Saint-Louis Serigne Abdoul Majib Diop (rta) seront au menu d'une journée annuelle de prières dédiées en sa mémoire. Des récitals de Coran et des causeries sont prévus à cette ceremonie prévue ce mardi dans sa maison familiale sise au quartier Sud.



Khalife de Serigne Birahim Diop, ce grand Cadi de NDAR participé à la formation de beaucoup d'érudits à travers le Sénégal sous les instructions de Seydi Elh Malick Sy (rta) RTA. Imam Abdoul Majib DIOP poursuivra ses enseignements dans les Daraas tenus aujourd'hui par ses fils.



“Il s’est évertué à inciter tous ses enfants dans ce sens pour sauvegarder l'héritage que lui a laissé son défunt père”, renseignait Cheikh Ahmed Tidiane Diop, son fils ainé dans un entretien accordé à NdarInfo. “Il a été un grand rassembleur qui souhaite tout temps voir les gens entretenir de bonnes relations et avoir un esprit de solidarité et surtout veiller aux recommandations divines”, avait-il témoigné.



Abdoul Majib DIOP, religieux et citoyen modèle avait marqué son époque à travers ses nombreuses œuvres sociales et religieuses. Il s’était engagé de manière fulgurante pour la réhabilitation de la grande mosquée du Nord et l'organisation de journées de Kamils pour les morts. Il a été rappelé à Dieu, le 3 novembre 2009 à Dakar suivi de l'enterrement à Saint-Louis.



NdarINFO