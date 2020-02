Saint-Louis : « Ciel nuageux » et « mauvaise qualité de l’air » jusqu’au jeudi (météo)

Une couche dense de poussière intéressera progressivement l’ensemble du territoire sénégalais jusqu’au jeudi 27 Février 2020. Ces particules de poussière affecteront en premier lieu les localités Nord et Nord-est et se propageront par la suite vers les régions Centre et sur la Côte (Dakar, Mbour, Fa- tick), renseigne un bulletin de l’Anacil transmis à NdarInfo. Cette poussière se densifiera sur tout le pays notamment dans la journée du mardi où les visibilités seront fortement réduites.



Elle se dissipera par contre progressivement à partir du jeudi 27 février 2020.



La réduction des visibilités est étroitement liée à la densité de la poussière qui dégrade à son tour la qualité de l’air.



Une très mauvaise qualité de l’air est prévue pour les journées du 25 et 26 février. La baisse des concentrations de particules d’origine désertique sera progressive à partir du 27 février.

Il existe un risque sanitaire « élevé » pour les personnes particulièrement sensibles (les personnes souffrant de maladies respiratoires, jeunes enfants et personnes âgées).



Au vu du degré d’exposition aux concentrations élevées de particules, il est conseillé de ne pas trop s’exposer à l’air ambiant et d’éviter les activités sportives intenses à l’extérieur.



NDARINFO.COM