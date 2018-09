Saint-Louis : Colère des proches des sept pêcheurs incarcérés à Thiès

La longue détention des sept pêcheurs de Guet-Ndar incarcérés depuis neuf mois à la Maison d'arrêt et de correction de Thiès fâche leurs familles, amis et camarades. C'est pourquoi, ils menacent de descendre dans la rue pour que les détenus soient jugés ou libérés.



Pape Samba Mbaye, responsable de ces pêcheurs, tente d'étouffer la rébellion dans l'œuf, espérant une diligence dans cette affaire.



"Les jeunes collègues de ses sept pêcheurs sont venus à plusieurs reprises chez moi pour me dire qu'ils vont manifester, marcher et barrer la route, avertit-il, interrogé par la Rfm. Je leur en ai dissuadé. Une demande de liberté provisoire a été introduite mais jusqu'ici rien du tout. Maintenant, on demande au Chef de l'Etat et son épouse d'intervenir pour que ces jeunes qui sont innocents soient libérés. On ne comprend pas cette longue détention."



Et, à son niveau, soutient-il, "il ne peut plus retenir les jeunes qui veulent manifester. Trop, c'est trop !"



Ces sept pêcheurs Guet-ndariens étaient commandés par un capitaine de pirogue arrêté, jugé puis libéré par la justice guinéenne. Alors que les sept croupissent toujours à la Mac de Thiès.



