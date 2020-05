Saint Louis/ Covid-19 : la SEN’EAU apporte son soutien au comité régional de gestion de la pandémie

La SEN’EAU Saint Louis par ce geste répond à l’appel du Chef de l’ETAT en apportant son soutien au comité Régional de lutte contre la Pandémie du Covid19. Il s’agit d’un appui en 105 gel désinfectant, 205 savons et 50 litres de javel. Des remises de dons de même nature sont multipliés sur l’ensemble du territoire par mes autres collègues Responsable Régionaux SEN’EAU.



" Ces actions viennent, en sus du montant de 30 millions de la Direction Générale en guise de contribution de l’entreprise SEN’EAU au fonds Force COVID-19 et de la participation du personnel à l’effort national à hauteur de plus de 5,5 millions de FCFA", a renseigné le Directeur Régional, Pape Abdou MBAYE.



" Pour la protection de nos clients et du personnel travailleur, depuis le début de la pandémie, l’entreprise a déjà engagé plus de 230 millions de FCFA pour l’achat d’Équipement de Protection Individuelle (EPI), de gel, de masques entre autres", a-t-il par ailleurs indiqué.



Rappelons que la SEN’EAU a aussi offert à la Fondation (KAWSARA) 1500 masques à distribuer aux populations.