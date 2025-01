Saint-Louis : Dakar et Nouakchott réaffirment leur engagement pour la sécurité transfrontalière

Saint-Louis a été abrité mardi la cérémonie de lancement de la Réunion mixte de planification des patrouilles conjointes 2025 entre le Sénégal et la Mauritanie. Cette rencontre, qui a rassemblé les forces de défense et de sécurité des deux pays, témoigne d'une volonté partagée de relever les défis sécuritaires actuels tout en poursuivant le renforcement des relations bilatérales.



Dans son discours d'accueil, Al Hassane Sall, le gouverneur de Saint-Louis, a exprimé sa reconnaissance envers les efforts déployés par les commandements militaires des deux pays, représentés par la zone militaire numéro 2 au Sénégal et les 6ème et 7ème régions de la Mauritanie. « Cette collaboration fructueuse se manifeste par l’échange d’informations, l’organisation de patrouilles mixtes, ainsi que des actions de sécurisation, de jour comme de nuit, garantissant ainsi une sécurité réelle au niveau de nos frontières », a-t-il déclaré.



Le gouverneur a également souligné la nécessité de maintenir cette dynamique collaborative dans un contexte d’exploitation partagée des ressources naturelles. Il a affirmé qu’une sécurité renforcée est primordiale pour protéger les populations locales et éviter les convoitises autour des richesses communes. Parmi les priorités identifiées, il a mentionné la lutte contre le trafic de stupéfiants, le grand banditisme transfrontalier, ainsi que l'expansion des groupes armés terroristes.



En complément, Thiendella Fall, commandant de la zone militaire numéro 2, a mis en lumière la dimension diplomatique de cette coopération.



« La coopération militaire entre le Sénégal et la Mauritanie est une composante essentielle de la diplomatie, car elle permet de renforcer les liens entre nos forces de défense et de sécurité », a-t-il affirmé.



Il a insisté sur les menaces sécuritaires régionales telles que l’immigration clandestine, qui impactent directement la vie des citoyens.



