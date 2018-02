Saint-Louis : En 2017, 52 vies englouties par la mer

L’information a été révélée par le directeur adjoint de la direction nationale de la protection et de la surveillance des pêches, en marge d’une rencontre avec la presse. L’instabilité de la brèche apportant son lot de malheur, les pertes humaines grimpent tristement à Saint-Louis.



En 2017, 52 morts et 32 accidents en mer ont été recensés, renseigne Adama FAYE.

Touché par l’ampleur du désastre au niveau national, la société Sahel Distribution a lancé, dans le cadre de sa Responsabilité Sociétale d’Entreprise (RSE), une campagne de sécurisation des pêcheurs artisans. Ce programme inclus des initiatives multiformes en vue d’amoindrir les accidents.



Ce soutien a été fortement salué par le ministère de la Pêche et de l’Économie maritime qui a magnifié la participation positive de cette entreprise distributeurs de carburant sous-douane.



