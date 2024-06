Saint-Louis - Foirail de RAO : la cherté du « ripass » affecte le prix du mouton

Les opérations d’achat et de ventes de moutons ont démarré à RAO qui abrite le plus grand foirail du département de Saint-Louis. Les éleveurs, essentiellement des Maures, saluent le renforcement de la sécurité matérialisé par la présence au quotidien des forces de défense et de sécurité.



Mais ils déplorent la cherté de l’aliment de bétail dont le prix n’a pas baissé en dépit des mesures prises dans ce sens par les nouvelles autorités dans ce sens. « Le ripass est plus cher qu’avant. Ils ne le vendent pas à son prix normal », révèle un éleveur. « Le sac de granulé est vendu à 11.500 FCFA et l’autre à 16.500 FCFA. Comment baisser les prix dans ces conditions ? », s’est-il interrogé.