Saint-Louis : Installation d'un comité régional de concertation sur le projet Grand Tortue Ahmeyim (GTA)

Un comité régional de concertation dédié au projet Grand Tortue Ahmeyim (GTA), champ gazier offshore partagé entre le Sénégal et la Mauritanie, a été installé ce jeudi sous la direction du gouverneur de la région, Al Hassan Sall. Cette initiative vise à instaurer un dialogue constructif entre les communautés locales, l'État et BP, l'entreprise en charge de l'exploitation du GTA, renseigne l'APS



Le gouverneur Sall a précisé que le comité a été mis en place sur instruction du ministre en charge de l'Énergie, du Pétrole et des Mines lors d'une rencontre récemment tenue à Saint-Louis avec des pêcheurs et d'autres parties prenantes concernées par l'exploitation gazière.



"Ce comité facilitera les échanges et l'exécution des diverses actions prévues par BP dans le cadre du projet GTA," a-t-il déclaré lors d'un entretien avec des journalistes en marge de l'événement.



Les discussions autour de l'installation du comité ont abordé des questions essentielles telles que le soutien aux communautés locales et les mesures à prendre pour protéger l'environnement marin. Le gouverneur a exhorté les pêcheurs à respecter le périmètre de sécurité établi autour de la plateforme gazière afin d'assurer la sécurité de tous.



Parmi les acteurs du projet, on trouve la Société mauritanienne des hydrocarbures, la Société des pétroles du Sénégal, BP et Kosmos Energy, avec BP détenant 61 % des parts du projet. Les participants ont souligné l'importance du rôle des acteurs locaux et de la communauté dans le suivi du projet GTA et la restauration des écosystèmes marins.



