Saint-Louis – Khar Yalla : Eva Marie Coll SECK soulage les sinistrés (vidéo)

Des denrées alimentaires, des produits phytosanitaires, des couvertures et des habits ont été offerts aux populations sinistrées de la Langue de Barbarie par le Collectif en Mouvement pour l’Équité, les Valeurs et l’Action (COMEVA). Des membres du cette organisation présidée par l’ancienne ministre de la Santé Professeur Awa Marie Coll Seck se sont déplacés à Saint-Louis pour remettre ces dons d’une valeur de près de 2 millions de francs CFA.



C’est la troisième fois consécutive que le COMEVA apporte son assistance aux populations touchées par l’avancée de la mer à Goxu Mbacc et Guet-Ndar. Ces dernières ont exprimé leur joie en adressant leur remerciement au COMEVA pour cette aide tant attendue.



Il faut noter que des fournitures scolaires et du matériel informatique ont été remis aux élèves de l’école Cheikh TOURE fermée devant la menace de l’érosion côtière. Mme Aida Mbaye DIENG, première adjointe au maire de Saint-Louis, a salué ce geste au nom de la Commune de Saint-Louis, en invitant les autres leaders politiques à s’inscrire dans ce sillage.



