Saint-Louis : Khar Yallah inaugure sa mosquée.

Le joyau a été réceptionné lundi en présence du chef de quartier et de Mouhamed SAKHO, président de l'association des Imams et Ulémas de Saint-Louis (AIUS). Construite par l'ONG Al Waaha grâce à un plaidoyer du maire de Saint-Louis, la mise en place de cette mosquée répond à veille doléances des populations de la localité. Celles-ci ont exprimé leur gratitude à l’édile et à l'ONG Al Waaha.