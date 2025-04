Saint-Louis : L'éclairage du pont Faidherbe, un symbole qui s’éteint

À Saint-Louis, la nuit tombe désormais sur un monument fantôme. Depuis quelque temps, le pont Faidherbe, fierté patrimoniale et symbole emblématique de la ville tricentenaire, est privé d’éclairage public. Plongé dans l'obscurité dès les premières heures du soir, l'ouvrage, classé au patrimoine historique, voit son éclat s'effacer, suscitant l'indignation croissante des habitants.



Faute de lumière, le sentiment d'insécurité grandit. Les passants, qu'ils soient étudiants, travailleurs ou simples promeneurs, redoutent de traverser le pont la nuit, certains témoignant d'incidents ou de tentatives d'agression. "C’est inquiétant. Le pont est devenu un passage à risque après 20 heures", confie un jeune Saint-Louisien.



Face à cette situation, les critiques se concentrent sur l'édile de la ville, accusé de négligence. Beaucoup jugent incompréhensible que l’éclairage du pont ne soit assuré que lors d’événements exceptionnels, comme les festivités officielles ou les visites de personnalités.



Au-delà des questions de sécurité, c'est aussi l'image touristique de Saint-Louis qui se ternit. "Le pont Faidherbe, illuminé, avait une magie unique. Aujourd'hui, il perd peu à peu son charme", regrette une hôtelière du centre-ville. Avec moins de visiteurs attirés par la beauté nocturne du site, c’est toute une économie locale qui pourrait en pâtir.



En attendant une réaction des autorités, les Saint-Louisiens continuent de réclamer à cor et à cri le rétablissement urgent de l’éclairage public sur leur monument chéri, véritable passerelle entre passé glorieux et aspirations futures.