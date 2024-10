Saint-Louis : " L’exploitation des projets pétroliers et gaziers ne doit pas impacter négativement l’activité de la pêche”, déclare Birame Souleye Diop

Un forum communautaire de mobilisation et d’engagement des parties prenantes dans les projets pétroliers et gaziers au Sénégal, s’est ouvert, vendredi à Saint-Louis (nord), sous la présidence du ministre de l’Énergie, du Pétrole et des Mines, Birame Souleye Diop.



Cette rencontre avec les acteurs communautaires est organisée par le ministère de l’Énergie, du Pétrole et des Mines, en relation avec le programme USAID/TRACES dans le cadre de la concertation régionale avec les parties prenantes du projet Grand Tortue Ahmeyim (GTA).



”Cette rencontre d’aujourd’hui ne vise pas à faire des promesses mais plutôt à élaborer des discussions approfondies et essayer de trouver des solutions durables”, a déclaré le ministre Birame Souleye Diop, à l’ouverture du forum.



Il ajoute que ”l’exploitation des projets pétroliers et gaziers ne doit pas impacter négativement l’activité de la pêche”.



Selon lui, ces activités doivent cohabiter ensemble, soulignant également le rôle important des sociétés telles que BP, Petrosen mais également Kosmos, dans le cadre de l’exploitation des projets pétroliers et gaziers au Sénégal.











Le préfet du département de Saint-Louis, Abou Sow, le représentant des délégués de quartier, Moussa Dièye, la représentante de l’Association des femmes transformatrices de Guet Ndar, Fatou Bineta Sarr, entre autres, personnalités, ont pris part à ce forum communautaire.



Le Sénégal a découvert d’importantes ressources pétrolières et gazières notamment en offshore. À l’heure actuelle, le projet Sangomar a débuté la production et celui de Grand Tortue Ahmeyim (GTA) est en passe de commencer la production, selon un document parcouru par l’APS.



L’exploitation des ressources pétrolières et gazières constitue un levier pour propulser la croissance économique et le développement social du pays, ajoute la même source.



APS