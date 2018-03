Saint-Louis - L’usage des pesticides par les agrobusiness : Une menace pour les nappes d’eau (vidéo)

Grâce au portage dynamique de l’Agence Régionale de Développement (ARD) de Saint-Louis et de ses partenaires locaux, d’importantes discussions autour du thème « solutions fondées sur la nature pour la gestion de l'eau » ont été engagées. Ce conclave a été par ailleurs l’occasion de présenter les différentes interventions menées par l’État et ses partenaires en relation avec le thème.



Sahite FALL, le gouverneur adjoint chargé du développement a souligné la pertinence de cette thématique, en estimant qu’elle invite les parties prenantes à réfléchir sur la gestion et la restauration de l’écosystème ainsi qu’à la préservation de notre potentiel hydrique.



« À Saint-Louis, nous sommes en phase avec cette dynamique. Nous sommes conscients des enjeux parce que nous sommes fortement menacés par les changements climatiques », a confié l’administrateur civil.



Il a par ailleurs signalé que « l’utilisation de beaucoup de pesticides et d’instants chargés chimiquement provoque des menaces sur nos nappes d’eau », en renseignant que « la réflexion actuellement est menée au plus haut niveau ». « C’est une question qui préoccupe l’État », a dit M. FALL.



En marge des échanges, le représentant de la Commune de maire de GAYA a fait part de vives suspicions sur la qualité de l’eau consommée dans sa localité. Il a expliqué que cette situation serait due à une potentielle infection de la ressource par des pesticides utilisés par les agroindustriels.



Le gouverneur renseigne que l’Office des forages ruraux (OFOR) sera saisi sur cette problématique. « Elle fera les études et prélèvements qu’il faut pour rassurer les populations. L’office prendra toutes les mesures nécessaires pour qu’il n’y ait pas d’effets sur les populations », a-t-il assuré.



