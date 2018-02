Saint-Louis : La 11e Ziarra Annuelle de Cheikhna Cheikh Saad Bouh a Vécu

La 11e édition de la ziarra annuelle à la gloire de Cheikhna Cheikh Saad Bouh (1848-1917) a vécu, samedi, à Nimzat Hallar, un village sénégalais situé dans le département de Dagana (Saint-Louis), a appris l’APS.





La manifestation religieuse, initiée par Chérif Mouhamdoul Mamoune Haïdara, petit-fils de Cheikhna Cheikh Saad Bouh, s’est déroulée dans une localité fondée en 1939 par Cherif Adramé Haïdara.





Cheikh Adramé Diakhaté, le président de l’association religieuse Adramé Sadikhina Wa Sadikhate, chargée de l’organisation du rassemblement religieux a expliqué que la manifestation est une occasion pour "permettre aux disciples de revisiter et de perpétuer les œuvres du Cheikh et les recommandations du prophète (PSL)".





Il a confié à l’APS que, parallèlement aux moments de dévotion religieuse, des consultations médicales gratuites ont été également menées par des médecins de toutes spécialités au bénéfice des populations des 39 villages de l’arrondissement de Ndiaye, dans le département de Dagana.





Il a aussi été diffusé un film-documentaire sur Cheikhna Cheikh Saad Bouh et distribué le livre "Le Cheikh des deux rives".



APS