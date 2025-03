Saint-Louis : Lancement des taxis au gaz pour moderniser le transport urbain

Le Fonds de développement des transports terrestres (FDTT) a officiellement lancé, mardi, l’exploitation de 35 nouveaux taxis modernes et écologiques à Saint-Louis. Cette flotte se compose de 20 taxis de proximité et de 15 taxis urbains, répartis entre deux Groupements d’Intérêt Économique (GIE) opérant entre les quartiers de Guet-Ndar et Goxu Mbacc.



Ces nouveaux véhicules, fonctionnant au gaz, marquent une avancée significative dans la modernisation du transport urbain de la ville tricentenaire. " Cette initiative vise à éradiquer les transports irréguliers et à offrir aux habitants des conditions de déplacement plus sûres et plus confortables", a expliqué Bara Sow, administrateur des FDTT.



Il a expliqué que le projet a connu quelques retards en raison de son caractère novateur. Le fonctionnement des véhicules au gaz nécessitait des ajustements réglementaires pour garantir la sécurité de leur exploitation.



« Ce sont des véhicules qui fonctionnent au gaz, et comme la réglementation ne prenait pas encore en charge ce dispositif, il fallait lever toutes les contraintes pour assurer une exploitation sécurisée », a-t-il précisé.



" En plus de contribuer à la modernisation du secteur, ce projet ambitionne d'intégrer les acteurs déjà présents dans le transport informel afin de leur offrir une activité régularisée", a noté M. Sow



L'administrateur des FDTT a également souligné les avantages économiques et environnementaux liés à l’utilisation du gaz. « Cela permettra aux transporteurs d’avoir plus de rentabilité, car le gaz est moins coûteux et moins polluant que le carburant », a-t-il ajouté.



" Ces nouveaux taxis sont parfaitement adaptés au transport public. Ils disposent de tous les documents requis, notamment la carte grise et l’assurance, garantissant leur conformité aux normes en vigueur", a signalé Mamadou Kanté, le directeur général de la Mectrans.



" Actuellement, 500 véhicules similaires circulent à travers le Sénégal. Si ce projet pilote à Saint-Louis s’avère concluant, les autorités envisagent d’étendre cette initiative à d’autres villes, avec une flotte encore plus importante. Nous sommes aujourd’hui à 500 unités à travers le Sénégal. Si le test est concluant, nous continuerons avec un nombre plus important », a-t-il déclaré.



Rappelons que le coût d’acquisition de ces véhicules, fixé à 8.480.000 FCFA, a été rendu accessible grâce à un financement conjoint de la Nsia Banque et de la Mectrans avec l'accompagnement des Fonds de développement des transports terrestres (FDTT).