Saint-Louis : Le Centre de Suivi écologique forme les acteurs territoriaux sur l’intégration de l’économie verte dans les politiques de développement (vidéo)

Saint-Louis abrite un atelier de renforcement de capacités des acteurs des collectivités territoriales sur l’économie verte, le marché carbone et les nouveaux mécanismes de développement durable ainsi que sur l’inventaire des Gaz à effet de serre. Ce conclave, ouvert ce lundi par l’adjoint au gouvernement chargé du Développement Modou Mamoune DIOP, est une initiative du Centre de Suivi écologique à travers le bureau de référence sur les changements climatiques et les stratégies d’adaptation et d’atténuation (BRCCAA). Il encourage « l’analyse de l’atténuation pour une meilleure intégration du changement climatique dans la planification et la mise en œuvre des politiques de développement local ». Plusieurs sessions de formations seront au menu des échanges, animées par diverses expertises. Elles porteront notamment sur « l’’intégration de la dimension économie verte dans les projets de développement local », « le marché du carbone et nouveau mécanisme de développement durable ». Une « communication sur Inventaire des Gaz à effet de serre et analyse de l’atténuation » bouclera ces 5 jours d’échanges au terme desquels de riches conclusions sont attendues. Suivons les impressions des parties prenantes en marge de la cérémonie d’ouverture.