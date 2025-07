Saint-Louis : Le Consortium Dekkandoo finance 20 groupements pour lutter contre la malnutrition infantile

Le consortium Dekkandoo a remis, mercredi, un fonds d’appui du Fedan à 20 associations villageoises d’épargne et de crédit, dans le cadre du projet PRN2S visant à améliorer l’état nutritionnel et sanitaire des enfants de 0 à 59 mois dans le département de Saint-Louis.



Cette initiative vise à soutenir des activités génératrices de revenus, à renforcer les efforts communautaires autour de la santé à travers les programmes "Japalante Fajju" et à assurer la prise en charge de la malnutrition modérée aiguë (PECMA).



Des lots de papayes ont également été remis à des groupes de femmes, pour soutenir les activités économiques locales.



Mis en œuvre par le Consortium Dekkandoo avec l’appui technique de Plan International Sénégal, le Projet de Renforcement de l’État Nutritionnel et Sanitaire (PRN2S) s’inscrit dans une logique de prévention de la malnutrition infantile par des solutions locales à fort impact, notamment l'accès à des aliments riches en micronutriments et le développement de jardins potagers familiaux.



Trois résultats majeurs sont visés. Il s’agit du développement d’initiatives communautaires agricoles et entrepreneuriales, de l’accès aux soins pour les familles vulnérables, et de la mise en place de sites de Suivi Promotion de la Croissance (SPC) via le renforcement de la PECMA et la communication pour des comportements nutritionnels adéquats.



Saluant cette dynamique, Ndiaye Diop, adjoint au maire de Gandon, a souligné l’importance de l’ancrage communautaire de ces actions pour une meilleure résilience nutritionnelle locale.