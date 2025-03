Saint-Louis : Le gouvernement suspend les attributions de parcelles à Ndiébène-Gandiol pour irrégularités foncières

Face aux abus notoires constatés dans la gestion du foncier au Sénégal, le Premier ministre, sur instruction du chef de l’État, a annoncé hier en Conseil des ministres la suspension des attributions de parcelles à Ndiébène Gandiol. Cette décision s’inscrit dans une série de mesures correctives destinées à assainir le secteur foncier et à rétablir la légalité.



Un comité a été mis en place pour analyser les irrégularités identifiées, notamment au niveau du domaine public maritime et de plusieurs lotissements.



Parmi les décisions prises figurent l’annulation des lotissements illégaux de EOGENE 1 et de son extension, implantés sur une zone militaire, ainsi que celle de plusieurs plans d’urbanisme non conformes, comme celui de la Nouvelle-Ville de Thiès, à l'exception de la gendarmerie.



D’autres mesures fortes incluent la délocalisation du projet de stade de Ouakam vers le site de EOGENE 1 et le rétablissement de l’intégrité de l’assiette foncière de 2,8 hectares du tribunal de Guédiawaye. De nombreuses attributions illégales ont été annulées, notamment entre la plage et la route des PUD de Guédiawaye et Malika, ainsi qu'autour de la station d’épuration de Guédiawaye.



Pour assurer la transparence, un processus de vérification des attributions a été lancé, mobilisant la Direction de la surveillance et du contrôle de l’occupation du sol (DSCOS) et la primature. La régularisation des situations foncières devrait être finalisée d'ici avril 2025, avec des prolongations jusqu’à juin 2025 pour certains sites comme Mbour4 et Guédiawaye.



