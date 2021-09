Saint-Louis : "Le handicap ne doit pas être un frein à la formation professionnelle"

En collaboration avec l'inspection d'académie de Saint-Louis, le bureau régional de

Plan international à Saint-Louis organisé un Forum départemental sur le handicap et la formation professionnelle. Cette rencontre présidée par le Préfet du département et coordonnée par le projet de Renforcement de l'Egalité des Genres et de l'Inclusion dans les Centres de Formation Professionnelle (REGIC) a permis aux différents acteurs de plancher sur l'importance de la formation professionnelle pour les jeunes, surtout les personnes vivant avec un handicap. Une occasion saie par Pape Sidy DIOP, le directeur de Plan/Saint-Louis d’inviter les parties prenantes aux initiatives de promotion des personnes à mobilité réduite en œuvrer en synergie pour une meilleure insertion de cette frange de la population dans la formation professionnelle. Pour lui, le handicap ne doit pas être un frein à l’éclosion de talents et à l’expression des aptitudes.