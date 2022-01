Saint-Louis : Les filles des gouvernements scolaires formées en leadership et développement personnel

Clôture ce jeudi 27 janvier à Saint-Louis d'une session de formation de deux jours des filles des gouvernements scolaires en leadership et développement personnel. L'objectif est de combattre la sous-représentation des femmes au niveau des instances de décision et leur faible présence au niveau de certains hauts postes. La formation est assurée par les psychologues conseillers du Centre Académique de l'Orientation Scolaire et Professionnelle de Saint-Louis avec comme cibles les jeunes filles des établissements scolaires de la commune de Saint-Louis et du Département de Saint-Louis.



"Ce qui est recherché c'est surtout capaciter les filles en leadership et développement personnel. Parce que simplement, l'Organisation des Nations Unies (ONU) a montré qu'à travers le monde, il n'y a que 22 femmes par exemple qui sont chefs d'État ou de gouvernement et qu'à travers le monde également, il y a au moins 119 pays qui ne sont jamais dirigés par une femme. Donc cela témoigne de la sous-représentation des femmes au niveau des instances de décision. C'est la raison pour laquelle, pour participer à booster le leadership féminin, le ministère de l'Éducation Nationale a trouver important voire nécessaire d'organiser des sessions de formation pour les jeunes filles des gouvernements scolaires", a renseigné Sandji Iradian, psychologue-conseiller au Centre Académique de l'Orientation Scolaire et Professionnelle de Saint-Louis.



Pour sa part, l'Inspectrice de l'Éducation et de la Formation de Saint-Louis Département, Mme Ndeye Selbé Badiane, a saisi cette occasion pour conscientiser les jeunes filles en leur disant qu'elles doivent rester à l'école jusqu'à termes et qu'elles peuvent bel et bien y réussir. Elle l'a fait savoir aux jeunes filles des gouvernements scolaires qui étaient conviées à cette session de formation. Ndeye Selbé Badiane les invite à une prise de conscience afin qu'elles ne baissent jamais les bras.



Plusieurs exemples de modèles leur ont été présentées au cours de cette session de formation.



NDARINFO.COM