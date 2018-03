Saint-Louis : Malick GAKOU rénove la morgue des cimetières de GUET-NDAR.

Le président du Grand Cadre qui était de passage à Saint-Louis pour présenter ses condoléances à l’occasion du décès d’un parent d’un de ses amis, en avait fait les promesses aux dignitaires GUET-NDARIENS qui réclamaient juste la rénovation du système de climatisation défaillant de la morgue.



M. GAKOU, touché par ces interpellations, a exigé un devis global de la rénovation de ces lieux qui lui a été remis. Une importante enveloppe financière sera remise et des instructions fortes données, qui seront matérialisées en actes, ce matin, devant les bénéficiaires.



En plus de la maçonnerie, l’étanchéité du bâtiment sera revue. La peinture et le carrelage seront effectués et les de nouvelles portes installées. Les deux supports sur lesquels les lavages de morts sont effectués seront aussi reconstruits. Des climatiseurs neufs seront ainsi installés, renseigne Ousmane Alioune SYLLA, le coordonnateur local de ce parti.



Il faut rappeler qu’aux cimetières de GUET-NDAR, les infrastructures sont en dégradation avancée. Il y a quelques jours deux pans du mur se sont affaissés sur des tombes après qu’un vent violent ait soufflé sur la ville.