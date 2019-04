Saint-Louis : Mame Latyr FALL appelle au respect des règles de civisme et de citoyenneté

Mame Latyr Fall, chargé des structures du forum civil, a souligné que son organisme encourage les mesures destinées à stimuler le civisme et la citoyenneté des populations face ‘’au désordre, à l’anarchie et à l’indiscipline’’ qui sont aujourd’hui un lot de ‘’maux qui gangrènent la société sénégalaise’’.





Selon lui, ‘’des sanctions positives, comme négatives’’ doivent être prises à tous les niveaux, afin que ‘’les citoyens reviennent à l’orthodoxie de la préservation du bien public et du respect de l’environnement’’.



‘’Il faut que l’état met fin à ce désordre un peu partout dans les villes où les avenues sont envahies d’ordures, de carcasses de voitures et autres déchets’’, a-t-il dit à Saint-Louis, dans un entretien accordé lundi à l’APS, à la suite de la publication de la liste du nouveau gouvernement.



Pour le nombre de ministres, 32 au total et 3 secrétaires d’état, Mame Latyr Fall, juge que ‘’c’est raisonnable’’, concédant cependant que le président de la république pouvait réduire davantage le nombre.



‘’Le peuple attend beaucoup des nouveaux ministres choisis parmi des millions de sénégalais’’, a-t-il averti.



Il a par ailleurs indiqué que le souci majeur et l’attente du forum civil portent sur ‘’la bonne gestion des ressources pétrolières, gazières et minières’’.



Le chargé des structures du forum civil a salué la nomination du ministre Makhtar Cissé, directeur général de la SENELEC, à la tête du département du pétrole, du gaz et de l’énergie, avant de soutenir que ‘’les citoyens l’attendent à l’œuvre pour apprécier’’.



‘’Pour la bonne gestion des ressources gazières pétrolières et minières, il faudra que tous les acteurs soient associés à tous les niveaux du processus d’exploitation de ces ressources, afin que la transparence soit la règle’’, a-t-il plaidé.



APS