Saint-Louis - Météo : des températures allant de 14°C à 25°C annoncées

Ce climat nuageux favorisera des conditions clémentes, avec des températures maximales allant de 24°C à Dakar à 32°C à Kédougou et Kolda. Une fraîcheur marquée sera ressentie la nuit et tôt le matin à l’intérieur du pays, avec des températures minimales comprises entre 11°C à Podor et 20°C à Cap Skirring. Les visibilités resteront généralement bonnes, et les vents, d’intensité faible à modérée, souffleront principalement de l’Est à Nord-Est.



Prévisions détaillées par région :



Thiès : Températures de 18°C à 24°C, vents de Nord-Est, faible à modéré.

Saint-Louis : Températures de 14°C à 25°C (Bango), vents de l’Est à Nord-Est, faible à modéré.

Louga : Températures de 12°C à 29°C (Louga), 11°C à 28°C (Podor), et 16°C à 29°C (Linguère), vents de Nord-Est, faible à modéré.

Diourbel : Températures de 16°C à 31°C, vents de l’Est à Nord-Est, faible à modéré.

Kaffrine : Températures de 18°C à 31°C, vents de l’Est à Nord-Est, faible à modéré.

Fatick : Températures de 15°C à 30°C, vents de Nord à Nord-Est, faible à modéré.

Kaolack : Températures de 17°C à 30°C, vents de l’Est à Nord-Est, faible à modéré.

Tambacounda : Températures de 19°C à 31°C (Tambacounda et Koumpentoum), vents de l’Est à Nord-Est, faible à modéré.



Matam : Températures de 15°C à 26°C, vents de l’Est à Nord-Est, faible à modéré.

Kédougou : Températures de 19°C à 32°C, vents de Nord-Est, faible à modéré.

Kolda : Températures de 18°C à 32°C, vents de Nord-Est, faible à modéré.

Ziguinchor : Températures de 19°C à 29°C (Ziguinchor et Bignona), vents de Nord, faible à modéré.

Sédhiou : Températures de 18°C à 31°C, vents de Nord-Est, faible à modéré.



Informations sur les marées à Dakar :



17 janvier 2025 :

Marée haute : 11h29 (1,49 m) et 23h39 (1,70 m).

Marée basse : 05h21 (0,48 m) et 17h13 (0,50 m).

18 janvier 2025 :

Marée haute : 12h04 (1,45 m).

Marée basse : 05h57 (0,52 m) et 17h50 (0,55 m).