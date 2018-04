Saint-Louis : Naufrage d’une embarcation transportant des migrants. Un corps sans vie retrouvé.

Le drame s’est produit dans la nuit du mercredi au jeudi sur la Langue de Barbarie, en face du village de Moumbaye ( Commune de Gandiol). Une embarcation qui faisait la navette entre la plage et une pirogue en partance pour l’Espagne a chaviré.



Un premier bilan fait état de trois morts. Un corps non identifié a été retrouvé, renseigne une source de Ndarinfo indiquant que plus d’une trentaine de personnes étaient sur l’embarcation.

