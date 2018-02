Saint-Louis : Oumar GUEYE présente les condoléances de la Nation à la famille de Serigne Fallou SALL (vidéo)

Le ministre de la Pêche et de l'Économie maritime s’est rendu, jeudi, à Guet-Ndar pour présenter les condoléances du président Macky SALL à la famille de Serigne Saliou SALL enterré à Touba. Accompagné d’une forte délégation dirigée par le maire de Saint-Louis Amadou Mansour FAYE et le gouverneur de région Alioune Aidara NIANG, Oumar GUEYE a exprimé la solidarité de l’État suite au meurtre du jeune pêcheur.



Il a indiqué par ailleurs que de fortes mesures seront prises pour qu’une pareille situation ne se reproduise plus.

« Il faut que cela cesse. Nous ne pouvons plus accepter qu’un pêcheur soit abattu pour avoir franchi la frontière avec la Mauritanie. D’autres moyens peuvent être entrepris par les garde-côtes de la Mauritanie et notamment l’arraisonnement de l’embarcation fautive », a déclaré le ministre.



« Le président de la République partage votre peine et votre douleur. Il tient à vous dires qu’il est à vos côtés », a dit le ministre aux parents de la victime regroupés devant la maison mortuaire à Pondo Kholé.



« Le chef de l’État a instruit le ministre des Affaires étrangères d’entamer des concertations avec le gouvernement mauritanien pour que les huit autres membres de l’équipage soient libérés », a-t-il ajouté.



« L’ambassadeur du Sénégal à Nouakchott a d’ailleurs communiqué, il y a quelques instants avec le Gouverneur NIANG pour nous informer qu’il est au chevet de ses pêcheurs et qu’ils se portent bien », a noté le ministre GUEYE.



>>> Suivez la déclaration du ministre ( Wolof )