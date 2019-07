Saint-Louis - Paris à bord d'un minuscule avion

Au Sénégal, deux jeunes pilotes ont relevé un défi. Dans le sillage des pionniers Jean Mermoz et Antoine de Saint-Exupéry, ils ont effectué un vol entre Saint-Louis au Sénégal et Paris à bord d'un petit avion de 4 places. Et le vol retour a eu lieu il y’a quelques jours. Ils ont atterri dans leur aéro-club de Dakar où des dizaines de personnes étaient venues les attendre.