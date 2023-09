Saint-Louis - Pêche : l’ANAM renforce les capacités des capitaines de pirogues.

Saint-Louis abrite la 12e session de formation des marins artisans à Saint-Louis. Durant 5 jours, les gestionnaires d’embarcations artisanales exerçant des activités de pêche et de transports de passagers ou de marchandises seront outillés sur plusieurs modules, dont la gestion responsable de la ressource halieutique et les techniques de conservation, la sécurité et la survie en mer, la météorologie, la mécanique préventive, les règles de route et de barre, le balisage. Cette activité organisée par l'Agence nationale des Affaires maritimes (ANAM) devra permettre aux acteurs de mieux s’imprégner des limites maritimes du Sénégal, du phénomène de l'émigration irrégulière et du secours de pirogues autour de la brèche de Saint-Louis.