Saint-Louis - Résolution des problèmes prioritaires : « Une nouvelle forme de partenariat est instituée avec les conventions locales », se réjouit Mansour FAYE (vidéo)

Les 33 quartiers de Saint-Louis ont signé la convention locale de résilience communautaire au terme d’un processus d’échanges et d’imprégnation sur les enjeux de ce sous-programme du ministère du Développement communautaire, de l’Équité sociale et territoriale. Mansour FAYE qui présidait la clôture de cette initiative a souligné sa démarche inclusive a rappelant que le projet a « déjà fait l’objet d’un partage avec tous les acteurs ». « La commune de Saint-Louis s’est fortement engagée à bâtir et à construire avec les citoyens des stratégies d’intervention favorables à une meilleure participation de tous », a-t-il dit. « Nous devons tous être conscients que ce sous-programme renforce considérablement nos efforts de mobilisation et de structuration et d’engagement de la communauté, en saisissant toutes les opportunités, d’abord à travers les comités de veille de chaque quartier », a-t-il souligné. Selon lui, grâce à cette convention locale, ‘’une nouvelle forme de partenariat est instituée entre les différents acteurs pour la résolution des problèmes les plus prioritaires’’. « Cela montre autant de motif de satisfaction et d’engagement de la commune, qui a été honorablement représentée dans ce processus par les élus municipaux présents au niveau des différents quartiers », a relevé l’édile de la ville par ailleurs ministre du Développement communautaire, de l’Équité sociale et territoriale.