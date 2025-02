Saint-Louis : Un forum met en lumière les dangers du méthane dans l'exploitation des hydrocarbures

Un forum communautaire axé sur la réduction des émissions de méthane dans le secteur des hydrocarbures s'est ouvert hier jeudi à Saint-Louis. Cette rencontre attire l'attention sur les enjeux environnementaux et sanitaires liés au méthane, un gaz à effet de serre particulièrement néfaste. Elle vise à informer et sensibiliser les parties prenantes locales sur ce danger.



Aïda Diop Ndiaye, la responsable du programme Sénégal NRGI, a souligné les effets négatifs que le méthane peut avoir sur la santé humaine, tout en insistant sur l'importance de réduire ces émissions pour protéger les communautés et l'environnement.



Cet événement est une occasion pour discuter des stratégies de gestion inclusive et transparente nécessaires pour des politiques publiques efficaces.



Il s'agit non seulement d'informer sur les émissions de méthane associées à l'exploitation des hydrocarbures mais également de partager des analyses et recommandations issues des recherches du NRGI. Ces discussions visent à encourager des décisions politiques allant dans le sens de la réduction des émissions de méthane dans les opérations pétrolières et gazières.



