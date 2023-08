Saint-Louis : Vers la mise en place d'un cadre juridique unifié sur la gestion des déchets solides (vidéo)

Le Projet de promotion de la gestion intégrée et de l’économie des déchets solides (PROMOGED) a organisé des consultations territoriales à Saint-Louis, sur les dispositions du projet de loi d’orientation pour une gestion intégrée et durable des déchets solides, destinées à avoir un cadre juridique unifié de ce secteur. Cette démarche devrait aboutir à la mise en place d'un cadre unifié des dispositions sur la gestion intégrée et durable. Ibrahima DIAGNE, le directeur du PROMOGED revient sur le sens de cette initiative.