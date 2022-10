Saint-Louis abrite, ce weekend, un grand forum sur l’exploitation du gaz à l’épreuve de la gouvernance territoriale et de la transition économique

Cette importante rencontre qui va servir de cadre d’échanges, réunira plusieurs ministères comme ceux de l'Economie, du Plan et de la Coopération, des Energies et du Pétrole, des Collectivités territoriales, du Développement et de l'aménagement des Territoires, de la Santé et de l'Action sociale.



A travers des panels et l’éclairage des experts présents à cette importante rencontre de deux jours, plusieurs thèmes seront abordés, comme l’accompagnement et l’encadrement du secteur privé local pour répondre aux exigences internationales, mais aussi la cohabitation entre les projets et les communautés.



En guise d'éclairage, pour Alioune Badar Samb, le gouverneur de la région de Saint-Louis, l’occasion sera aussi saisie pour discuter des opportunités, projets et programmes majeurs en cours dans la région. C’est à ce titre que de grands acteurs économiques comme BP, Pétrosen, ADEPME, ANAM, Ageroute, entre autres, sont attendus.



