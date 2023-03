Saint-Louis abrite un atelier national d’échange et de plaidoyer autour des conseils de quartier et des cadres territoriaux de concertation, du 17 au 18 mars 2023.

Le collectif des conseils de quartier de la ville de Saint Louis organise, avec l’appui du Think-Tank IPAR et l’Université Gaston Berger, un atelier national d’échange et de plaidoyer autour des conseils de quartier et des cadres territoriaux de concertation, les 26 et 27 Octobre 2022 .



Cette rencontre a pour objectif de « co-construire avec les diverses parties prenantes de ces dynamiques (État, Collectivités territoriales, organisations de la société civile...) des consensus forts autour de la position institutionnelle et de la dynamique des CQ et CTC en vue d’alimenter la volonté politique de l’État et des collectivités territoriales de positionner de tels dispositifs comme leviers de démocratie participative et délibérative contribuant ainsi à une démocratie locale inclusive », renseigne un communiqué parvenu à NDARINFO.





Le conclave qui se déroulera en quatre séquences, permettra de « dégager le diagnostic institutionnel et organisationnel des CQ et CTC ainsi que leur contribution au processus de développement local et de gouvernance territoriale », en plus de bâtir « des consensus sur la vision, la position institutionnelle, les prérogatives et la gouvernance organisationnelle des CQ et CTC ».



L’atelier offrira par ailleurs l’opportunité de formuler des recommandations « en vue d’une reconnaissance institutionnelle appropriée de la place et des rôles spécifiques des CQ et CTC dans le processus de décentralisation et dans la gestion publique territoriale ».



