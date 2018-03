Saint-Louis accueille le jubilé des 200 ans de présence de la congrégation des sœurs de Saint-Joseph de Cluny au Sénégal, du 10 et 11 mars 2018

La Bienheureuse Anne-Marie Javouhey est la fondatrice de la congrégation des Sœurs de Saint Joseph de Cluny. Le 19 mars 2019, cela fera 200 ans que sa congrégation pratique la charité au Sénégal dans les domaines de la santé et de l’enseignement.



Cette fête anniversaire est célébrée par un jubilé allant du 10 mars 2018 à Saint-Louis au 12 mai 2019 à Dakar. Pour l’ouverture du jubilé à Saint-Louis, les samedi 10 et dimanche 11 mars prochains, de nombreuses activités sont organisées. Hormis les discours des officiels, il est prévu des visites de sites historiques, des spectacles, un concert, une parade de fanal, une messe, le tout dans une ambiance festive.



Les Saint-Louisiens et tous ceux qui se reconnaissent dans les œuvres des Sœurs de Saint Joseph de Cluny sont invités à se joindre à nous pour que nous puissions, ensemble, remercier Dieu de tout ce qu’Il a fait pour le Sénégal depuis 200 ans.



