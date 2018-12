Saint-Louis : ce beau geste de l’association "Bien-être pour Tous" (vidéo)

« Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années ». La belle démarche solidaire de ces jeunes Saint-Louisiens confirme cet adage. Soutenus leurs braves camarades de Saint-Louis Assistance Médicale, ces filles et fils de NDAR ont déroulé, vendredi, une action sociale d’envergure au profit des enfants talibés.



Avec les propres et maigres moyens rassemblés, ils ont pu remettre d’importants lots d’habits et de denrées alimentaires aux enfants de plusieurs daaras de la ville. Le soir, ils ont poursuivi leur œuvre humanitaire au bénéfice de familles défavorisées.



« Bien-être pour Tous » regroupe des étudiants Saint-Louisiens de l’université Gaston Berger et d’autres de l’école polytechnique de Dakar. Tous, unis par la volonté de servir leur ville et de participer à son rayonnement.