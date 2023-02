Saint-Louis : conférence annuelle du daara Serigne Ahmadou Bamba DIOP, le 1er avril 2023 (vidéo)

À l'initiative de l’association des anciens talibés et des parents des apprenants, le Daara Serigne Ahmadou Bamba DIOP sis au quartier de Léona, organise sa conférence annuelle le 1er avril 2023. Des récitals de Coran, de hadiths et des exposés sur la jurisprudence islamique rythmeront cette journée qui sera marquée par la présence d’éminentes notabilités coutumières et religieuses de la ville. Les pensionnaires de cet institut coranique mythique passeront en revue les connaissances acquises des mains de leur maître Serigne Mouhamed DIOP. L’historique du daara qui a formé plusieurs générations, sera revisité et des prières seront formulées aux défunts parents, proches et amis. Suivez la bande-annonce.